حزب الله: استهداف تجمعات الاحتلال عند الأطراف الشرقية للخيام.. وقواعد في حيفا وعكا والجولان

*استهدافات مكثّفة لتجمعات الاحتلال عند الأطراف الشرقية للخيام

واوردت الميادين في تقرير انه بحسب ما أعلنه الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدف المجاهدون تجمعات قوات الاحتلال في الأطراف الشرقية في الخيام 8 مرات، منذ الساعات الأولى لفجر الجمعة وحتى المساء، بالصليات الصاروخية والمسيّرات الانقضاضية.

وفي التفاصيل، فقد شنّت المقاومة هجوماً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع للقوات الإسرائيلية، مصيبةً أهدافها بدقة، وذلك عند الساعة الـ3:00 من بعد الظهر (بتوقيت بيروت والقدس والشريف).

أما العمليات الـ7 الأخرى، التي استهدف فيها حزب الله تجمعات قوات الاحتلال بالصليات الصاروخية، فجاءت على النحو التالي: عند الـ10:45 مساءً، عند الـ4:30 من بعد الظهر، عند الـ12:30 ظهراً والـ12:00 ظهراً، وعند الـ5:00 والـ3:00 والـ1:30 فجراً.

وعند الأطراف الجنوبية للخيام أيضاً، قصفت المقاومة تجمعاً للقوات الإسرائيلية بصلية من الصواريخ، عند الـ8:00 مساءً.

ودمّرت، عند الـ2:30 ظهراً، دبابة "ميركافا"، جنوبي معتقل الخيام، بعدما استهدفتها بصاروخ موجّه، ما أدى إلى إيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

*المقاومة رسمت للاحتلال ميدان رماية وزرعت خلايا "ضد الدروع" ما يرفع خسائره من الجنود والدبابات

استهدافات المقاومة طالت تجمعات الاحتلال عند مثلث دير ميماس أيضاً، بحيث قصفت تجمعين، بصليتين صاروخيتين، عند الـ7:10 مساءً والـ4:00 من بعد الظهر.

وفي تل نحاس أيضاً، عند أطراف بلدة كفركلا، قصف حزب الله، بصليتين صاروخيتين، تجمعين للقوات الإسرائيلية عند الـ1:15 ظهراً والـ9:00 صباحاً، بينما استهدف ثالثاً بقذائف المدفعية، عند الـ9:15 صباحاً.

وشنّت المقاومة هجوماً بالمسيّرات الانقضاضية على تجمع لقوات الاحتلال في بلدة يارين، حيث أصابت أهدافها بدقة، وذلك عند الـ12:30 من الظهر.

وفي الجبين، خاض المقاومون اشتباكات عنيفةً، بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، مع القوات الإسرائيلية، منذ الساعة 8:25 مساءً، بحيث استمرت أكثر من ساعتين.

وعند الـ11:50 مساءً، استهدفوا "ميركافا" في الجبين، بصاروخ موجّه، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

إضافةً إلى ذلك، نفّذ حزب الله عمليتين متزامنتين، عند الـ11:00 صباحاً، استهدف فيهما تجمعين لقوات الاحتلال بالصواريخ، في شمع وفي تلة أرميس غربي البلدة.

*استهداف مستوطنات وتجمعات في عدد منها

حزب الله استهدف أيضاً تجمعات لقوات الاحتلال في شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحيث قصف تجمعاً في ثكنة "دوفيف"، عند الـ12:00 ظهراً.كما قصف بصليات من الصواريخ تجمعات في عدد من المستوطنات، جاءت كما يلي: في "شوميرا" (عند الـ4:00 من بعد الظهر)، في "سعسع" و"المالكية" و"المنارة" (عند الـ12:00 ظهراً في 3 عمليات متزامنة) وفي "زرعيت (عند الـ11:00 صباحاً).وبصليات صاروخية أيضاً، قصف، بعد ظهر الجمعة، كلاً من مستوطنة "راموت نفتالي" (عند الـ3:30)، مدينة صفد المحتلة (عند الـ3:20) ومستوطنة "كريات شمونة" (عند الـ2:30).

*تصدٍّ لطائرة حربية مقابل صيداإلى جانب ذلك، أجبرت المقاومة طائرةً حربيةً إسرائيليةً مقابل مدينة صيدا على الانسحاب، وذلك بعد التصدي لها بالأسلحة المناسبة، عند الـ1:37 ظهراً.

*استهداف قاعدتي "ستيلا ماريس" وحيفا التقنية بصواريخ نوعية

في العمليات التي نفّذتها المقاومة نحو العمق، فإنّها استهدفت قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية، بصواريخ نوعية، عند الـ4:20 من بعد الظهر.

وتقع القاعدة في شمالي غربي حيفا المحتلة، وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي.

وأعلن الإعلام الحربي عن عملية نفّذها حزب الله في اتجاه حيفا عند الـ2:15 فجراً، استهداف فيها قاعدة حيفا التقنية، الواقعة شرقي المدينة المحتلة، بصلية من صواريخ "نصر 2".

وهذه القاعدة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وتضمّ كلية تدريب لإعداد تقنيّيه.

و‏جاءت هاتان العمليتان، اللتان استهدفتا القاعدتين الواقعتين على بعد 35 كلم من الحدود اللبنانية - الفلسطينية، في إطار ‏سلسلة عمليات "خيبر" وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله".

*هجومان على قاعدة "شراغا" شمالي عكا

إضافةً إلى ذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان قاعدة "شراغا"، الواقعة شمالي مدينة عكا المحتلة، وهي المقر الإداري للواء "غولاني" مرتين: الأولى عند الـ4:30 من بعد الظهر، بصلية صاروخية، والثانية عند الـ8:45 مساءً، بسرب من المسيّرات الانقضاضية التي أصابت أهدافها بدقة.

*قصف "يسرائيلي" و"حبوشيت" في الجولان

وطالت صواريخ حزب الله موقع الإنذار المبكر "يسرائيلي" وموقع "حبوشيت"، على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل، في عمليتين متزامنتين عند الـ1:45 من بعد الظهر.

و"يسرائيلي" هو مركز جمع استخباري رئيس يتبع لفرقة الجولان 210، وهو أحد المحطات الاستراتيجية للاستطلاع الإلكتروني، التي تسمى إسرائيلياً بـ"عيون الدولة" (بحسب "الهدهد 2" من الجولان السوري المحتل)، بينما "حبوشيت" هو مقرّ سرية تابعة للواء حرمون 810.

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