تتويج منتخب ايران ببطولة كأس العالم لكرة القدم السباعية  

وتمكن منتخب ايران من الفوز على نظيره الاوكراني بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء الجمعة في برشلونة باسبانيا.

سجل اهداف ايران كل من مهدي شكوهي (هدفين) ومهدي بخشي (هدف واحد).

وسبق لمنتخب ايران ان هزم منتخبات فنزويلا 4-0 وأيرلندا الجنوبية 3-0 وألمانيا 4-0 في دور المجموعات، وأمريكا 3-0 في الدور ربع النهائي، والبرازيل 4-0 في الدور نصف النهائي.

وبذلك فازت ايران في جميع مبارياتها في البطولة مسجلة 21 هدفا دون ان يتلقى مرماها اي هدف.

وفي مباراة أخرى، فازت هولندا على البرازيل بنتيجة 3-1 لتحل في المركز الثالث.

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