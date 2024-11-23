الصحة اللبنانية: 3645 شهيدًا و15 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وقالت الوزارة: إن الحصيلة ارتفعت بعد ارتقاء 62 شهيدا 111 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت: إن أرقام الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 923 شهیدا و4 آلاف و86 جريحا، ومن الكوادر الصحية 214 شهیدا و323 جريحا.

فيما استهدفت "اسرائيل" 94 من المراكز الطبية والإسعافية و40 مستشفى و249 من الآليات التابعة للقطاع الصحي ونفذت اعتداءات على 67 مستشفى و227 من الجمعيات الإسعافية، بحسب الوزارة.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن العدو الإسرائيلي حربًا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، فيما يواصل مقاتلو “حزب الله” خوض المعارك وإطلاق الصواريخ صوب إسرائيل.

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