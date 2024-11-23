وزير الرياضة الايراني يهنىء بفوز منتخب ايران ببطولة كأس العالم لكرة القدم السباعية

وفي رسالة تهنئة له بفوز المنتخب الايراني ببطولة كأس العالم لكرة القدم السباعية التي اقيمت في برشلونة بإسبانيا،صرح وزير الرياضة والشباب بأن هذا المنتخب قد رفع علم الجمهورية الاسلامية الايرانية عاليا في هذا الحدث العالمي فكان رمز العزة والاقتدار والمصداقية للرياضة الإيرانية في العالم.

واضاف دنيامالي ان ما اظهره المنتخب الايراني لكرة القدم السباعية وبكل عزم وإصرار كان بمثابة القدرة والحافز القوي والإرادة في سياق تقني وثقافي، مما جلب شرفا كبيرا وأصبح مصدر فرح واعتزاز للشعب الايراني.

وتابع وزير الرياضة والشباب مهنئا المنتخب الإيراني والطاقم الفني والإداري، وكذلك الجهاز الإداري للاتحاد الرياضي للجرحى والمعوقين، على الفوز الكبير بكأس العالم لكرة القدم للسباعية.

وضمن اشادته وتقديره للجهود الهادفة التي أدت الى هذا الفوز،اعرب وزير الرياضة والشباب عن تمنياته في أن يواصل الرياضيون طريق الاقتدار والاعتزاز في شكل تخطيط استراتيجي متماسك.

هذا وقد توج المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم السباعية ببطولة كأس العالم 2024 بفوزه على منتخب اوكرانيا حامل اللقب، بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء الجمعة في برشلونة باسبانيا.

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