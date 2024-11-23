الکیان الصهیوني يمنع وصول ثلثي المساعدات الإنسانیة إلی غزة

وأفاد ستيفان دوجاريك، أن القوات الإسرائيلية منعت ثلثي عمليات المساعدات الإنسانية المختلفة البالغ عددها 129 والمخطط لها من أجل غزة الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي يومي عقده دوجاريك، أمس الجمعة.

وأشار دوجاريك، إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة يحتاج إلى ظروف إيواء مناسبة لحمايته من المطر والبرد مع اقتراب فصل الشتاء.

ولفت دوجاريك، إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، وسرعة تزايد احتياجاتهم، مع العجز عن تلبيتها بسهولة، لا سيما بسبب حصار الإسرائيلي في شمال غزة.

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية لم تسمح إلا بثلث العمليات الإنسانية الـ129 المخطط لها لغزة الأسبوع الماضي".

وذكر أن العمليات الأخرى مُنعت لأسباب "أمنية ولوجستية".

وبدعم أمريكي یرتكب الکیان الصهیوني منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ويواصل الكيان الصهيوني مجازره متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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