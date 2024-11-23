لاريجاني يوضح التفسير الخاطئ لبعض المفاهيم في مقابلته مع موقع قائد الثورة الاسلامية

وفي منشور له على شبكة التواصل الاجتماعي اكس ، كتب لاريجاني توضيحا حول التفسير الخاطئ لبعض المفاهيم في مقابلته مع موقع قائد الثورة الاسلامية KHAMENEI.IR.

وجاء التوضيح كالاتي متناولا النقاط التالية:

اولا: في الملف النووي الايراني، عطلت الولايات المتحدة الاتفاق السابق (خطة العمل المشترك الشاملة) وانسحبت منه، مما ألحق الضرر بإيران.

ثانيا:بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%.

ثالثا: الجانبان أمام وضع جديد؛فإذا قال المسؤولون الأميركيون الجدد إنهم فقط ضد مسألة السلاح النووي الإيراني، عليهم أن يقبلوا شروط إيران مقابل ذلك، وأن يقبلوا التنازلات اللازمة، بما في ذلك التعويض عن خسائر إيران ونحوها حتى يمكن التوصل الى اتفاق جديد، بدلا من إصدار أمر أحادي الجانب مثل قرارهم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

انتهى**ر.م