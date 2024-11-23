رئيس كولومبيا يرحب بقرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو

وقال بيترو في منشور بحسابه على منصة إكس، "هذه هي الخطوة المنطقية التي يجب أن تُتخذ. نتنياهو مرتكب إبادة جماعية. المحكمة الجنائية الدولية تقول ذلك ويجب احترام هذا القرار".

ودعا الرئيس الكولومبي نظيره الأمريكي جو بايدن إلى احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: "إذا تجاهل بايدن هذا الأمر، فسوف ينجر العالم إلى الهمجية".

وأردف: "يتعين على الغرب أن يستعيد استقلاله في السياسة الدولية وأن يتخذ الإجراءات اللازمة للامتثال لقرار المحكمة".

وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.

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