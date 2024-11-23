لبنان: شهداء وجرحى في مجزرة للاحتلال الإسرائيلي في العاصمة بيروت

وقال مراسل المیادین: إن المبنى المستهدف في العاصمة بيروت قد دمّر بشكل كامل وهو مأهول بالمدنيين، موضحاً وجود أضرار هائلة في المباني المجاورة.

وأكد: إن "الاحتلال ارتكب مجزرة في الاعتداء على منطقة البسطة في بيروت".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة العدو الإسرائيلي على البسطة الفوقا في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين بجروح ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة.

ولاحقاً أفاد مراسل المیادین بوصول الحصيلة إلى 6 شهداء، مع انتشال المزيد من الشهداء بينهم سيدة.

وأشار إلى أن "عدد الشهداء قابل للارتفاع بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالمبنى المستهدف والمباني المجاورة"، لافتاً إلى أن منطقة البسطة في بيروت التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي مكتظة بالسكان والنازحين.

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