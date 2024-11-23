٢٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:١٥ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85668048
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لبنان: شهداء وجرحى في مجزرة للاحتلال الإسرائيلي في العاصمة بيروت

٢٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:١٥ م
رمز الخبر: 85668048
لبنان: شهداء وجرحى في مجزرة للاحتلال الإسرائيلي في العاصمة بيروت

طهران/23 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أفاد مراسل الميادين فجر الیوم السبت، بشن الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت مبنىً سكنياً في منطقة البسطة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال مراسل المیادین: إن المبنى المستهدف في العاصمة بيروت قد دمّر بشكل كامل وهو مأهول بالمدنيين، موضحاً وجود أضرار هائلة في المباني المجاورة.

وأكد: إن "الاحتلال ارتكب مجزرة في الاعتداء على منطقة البسطة في بيروت".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة العدو الإسرائيلي على البسطة الفوقا في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين بجروح ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة.

ولاحقاً أفاد مراسل المیادین بوصول الحصيلة إلى 6 شهداء، مع انتشال المزيد من الشهداء بينهم سيدة.

وأشار  إلى أن "عدد الشهداء قابل للارتفاع بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالمبنى المستهدف والمباني المجاورة"، لافتاً إلى أن منطقة البسطة في بيروت التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي مكتظة بالسكان والنازحين.

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