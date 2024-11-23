برلماني إيراني: على أميركا تعويض خسائر الماضي من أجل التفاوض مع إيران

وقال " علاء الدين بروجردي" في مقابلة مع مراسل وكالة "إرنا" حول إمكانية إجراء مفاوضات مع الادارة الأمريكية الجديدة: إن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة لم تتجاهل ابدا مسألة المفاوضات لكن هناك حديث حول نقض الطرف الآخر لوعوده وإصراره على الأخطاء والاستمرار في اتخاذ القرارات الخاطئة.

وأضاف: إن انسحاب ترامب من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) یدل علی أنه لا يمكن الوثوق بأمريكا وشركائها.

وتابع قائلا: حالياً، الجمهورية الإسلامية الإیرانیة لا تثق بامريكا بسبب سلوكها الخاطئ وإصرارها عليه و إن الأوروبيین أثبتوا أيضاً أنهم غير قادرين على اتخاذ القرار الصحيح وأنهم خاضعون للسياسات الأميركية، ومن هذا المنطلق لن تؤدي المفاوضات إلى نتيجة محددة في ظل أجواء عدم الثقة.

وقال: الكرة في ملعب أمريكا وأوروبا وعلیهم تعويض أضرار وخسائر الماضي وتصحيح سلوكهم تجاه إيران من أجل التفاوض مع بلادنا.

وعن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهیوني بنيامين نتنياهو قال بروجردي: هذا القرار یثبت أن نتنياهو مجرم حرب يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد اهالي غزة والشعب اللبناني منذ أكثر من عام ونأمل أن يعتقل مجرم الحرب هذا ومحاكمته حتى ينال عقابه على جرائمه ضد الإنسانية.

وعن صدور قرار ضد إيران في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذري : لقد أعلنا أن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة سترد بالتأكيد إذا تم تنفيذ مثل هذا الإجراء الذي يتعارض مع المبادئ الدولية.

وقال إن إيران ستزيد أنشطتها النووية ردا على هذا القرار وإن الجمهورية الإسلامية ستتخذ الإجراءات اللازمة لزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 60% وتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة، وسيكون هذا الأسلوب ردا على التصرف غير الحكيم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.

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