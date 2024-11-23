بزشكيان: فوز المنتخب الايراني لكرة القدم تظهر ارادة الشباب في تسلق قمم المجد

وفي رسالة تهنئة له بفوز المنتخب الايراني ببطولة كأس العالم لكرة القدم السباعية التي اقيمت في برشلونة بإسبانيا، صرح الرئيس الايراني مسعود بزشكيان:" انه من المتوقع مع التخطيط اللازم والمزيد من الدعم من الجهات الرياضية الايرانية لهذا الفريق الموهوب، سنرى استمرار تألقه في المجالات الرياضية الأخرى".

واعتبر بزشكيان في رسالته هذه، ان فوز المنتخب الايراني ببطولة كأس العالم لكرة القدم السباعية تظهر الثقة بالنفس والتصميم والارادة لدى الشباب في تسلق قمم المجد.

كما تقدم بالتهاني للشعب الإيراني المحب للرياضة بهذا الفوز الثمين ، معربا عن تقديره وشكره لجهود المنتخب القيمة والرياضيين والمدربين والجهاز الفني والجهاز الإداري للاتحاد الرياضي للجرحى والمعوقين.

هذا وقد توج المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم السباعية ببطولة كأس العالم 2024 بفوزه على منتخب اوكرانيا حامل اللقب، بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء الجمعة في برشلونة باسبانيا.

انتهى**ر.م