قائد حرس الحدود : ماضون بجدية في فرض السيطرة على حدود البلاد

وفي تصريح له خلال اجتماع عقد اليوم السبت لاستعراض التحديات في مجال السيطرة على المناطق الحدودية، احيا العميد كودرزي ذكرى الشهداء الابرار من قوات حرس الحدود الايراني؛ كما اشار الى اخر المستجدات المتعلقة في عمليات متابعة السيطرة والمراقبة على الحدود المقدسة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما اشاد هذا القائد العسكري الايراني بجهود وتضحيات جميع المنتسبين الى قوات حرس الحدود الايراني، وقال، ان هؤلاء الابطال يبذلون جهودا مضنية وعلى مدار الساعة للذود والدفاع عن الثغور المقدسة للبلاد وذلك بكل جاهزية وذكاء واقتدار.

وشدد العميد كودرزي على ان الامن مستبب اليوم في جميع المناطق والشريط الحدودي للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ منوها في هذا السياق بالتعامل والتماسك المميز القائم بين المواطنين من اهالي المحافظات الحدودية مع ابنائهم في قوات حرس الحدود في فرض السيطرة والرصد الكامل على تحركات.

وفي جانب اخر من تصريحاته، تحدث العميد كودرزي حول مشروع "الاتمتة" واهميته في سياق المضي باتجاه فرض كامل السيطرة على الحدود وتحقيق الاهداف المحددة وفق خطة دقيقة وثابتة.

انتهى ** ح ع