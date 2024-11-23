٢٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٥٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85668593
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متحدث الخارجية : اي تدخل اجنبي في شؤون فلنزويلا الداخلية يتعارض والقانون الدولي

٢٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٥٨ م
رمز الخبر: 85668593
متحدث الخارجية : اي تدخل اجنبي في شؤون فلنزويلا الداخلية يتعارض والقانون الدولي

طهران / 23 تشرين الثاني / نوفمبر / إرنا - اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي"، على موقف ايران الداعم للرئيس الفنزويلي الشرعي؛ مبينا ان "الجمهورية الاسلامية تعتبر اي تدخل اجنبي في الشؤون الداخلية لفنزويلا، بأنه اجراء يتعارض والقانون الدولي".

واضاف بقائي في منشور له على منصة اكس، اليوم السبت : ايران تعتبر التدخل الاجنبي في شؤون فنزويلا الداخية، انه انتهاك لميثاق الامم المتحدة ومخلّا باستقرار وأمن هذا البلد.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية : نحن اذ ندين التدخلات اللاقانونية من جانب الولايات المتحدة وبعض حلفائها، في شؤون فنزويلا الداخلية، والتي تعيد الى الذاكرة التدخلات الضارة والمثيرة للفرقة خلال العام 2019 عبر اعترافها بالدولة الموازية، ندعم الرئيس القانوني والمنتخب لهذا البلد "نيكولاس مادورو"، كما نشيد بجهود الحكومة والشعب الفنزوليين من اجل التفوق على المشاكل الناجمة عن الحصار اللاقانوني والضغوط الامريكية غير المبررة.

انتهى ** ح ع

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