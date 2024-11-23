قائد الثورة في منشور بالعبرية: يجب محاكمة جميع قادة العصابة الصهيونية الارهابية والاجرامية

وجاء في المنشور الجديد على حساب سماحة قائد الثورة الاسلامية في منصة التواصل الاجتماعي باللغة العبرية، اليوم السبت: يجب محاكمة جميع القادة السياسيين والعسكريين للعصابة الإرهابية الإجرامية الصهيونية.

ويوم الخميس ، اصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة لاهاي قرارا باعتقال مسؤولين صهاينة.

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