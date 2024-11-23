٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:١٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85668711
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قائد الثورة في منشور بالعبرية: يجب محاكمة جميع قادة العصابة الصهيونية الارهابية والاجرامية

٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:١٨ ص
رمز الخبر: 85668711
قائد الثورة في منشور بالعبرية: يجب محاكمة جميع قادة العصابة الصهيونية الارهابية والاجرامية

طهران / 23 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في منشور على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي باللغة العبرية، على محاكمة جميع قادة العصابة الإرهابية والإجرامية الصهيونية.

وجاء في المنشور الجديد على حساب سماحة قائد الثورة الاسلامية في منصة التواصل الاجتماعي باللغة العبرية، اليوم السبت: يجب محاكمة جميع القادة السياسيين والعسكريين للعصابة الإرهابية الإجرامية الصهيونية.

ويوم الخميس ، اصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة لاهاي قرارا باعتقال مسؤولين صهاينة.

انتهى ** 2342

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