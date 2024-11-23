المنتخب الايراني للمصارعة الحرة يفوز على نظيره الروسي وديا

وحصل المنتخبان خلال هذه المسابقة التي جرت في اطار 10 اوزان، على 5 انتصارات لكل منهما، كما تساوى المنتخبان في عدد النقاط حيث حصل كل منهما على 21 نقطة، لكن المنتخب الايراني سجل فوزين بفارق كبير في النقاط (بفارق 10 نقاط) مقابل فوز واحد بفارق كبير في النقاط للمنتخب الروسي، كما حصل المنتخب الايراني على 54 نقطة فنية فيما حصل المنتخب الروسي على 52 نقطة فنية.

وفيما يلي نتائج الاوزان الـ 10 للمنتخبين:

57 كغم: علي مؤمني صفر – ماغومدرسول إدريسوف 3

61 كغم: رضا مؤمني 1 – زاور أوجويف 5

65 كغم: الرحمن عموزاد 7 – شامل محمدوف 10

70 كغم: سينا ​​خليلي 2 – قربان شيراييف 5

74 كغم: أمير محمد يزداني 1 – زوربك سيداكوف 12

79 كغم: مهدي يوسفي 7 – ماغوميد ماغوماييف 5

86 كغم: كامران قاسم بور 8 – إبراهيم خديف 5

92 كغم: أمير حسين فيروزبور 5 – ماغوميد كوربانوف 4

97 كجم: مجتبى كليج 11 – سمدان باديمادير 1

125 كغم: أمير حسين زارع 12 – شامل موساييف 2

ويوم الجمعة فاز منتخب ايران بالمصارعة الرومانية ايضا على نظيره الروسي في اطار مسابقة "بادوبني" .

وفي منافسات هذا اللقاء الودي الذي جرى مساء الجمعة في قاعة دينامو في موسكو، فازت ايران على روسيا بنتيجة 5:5 وبفارق النقاط 21-19.

انتهى ** 2342