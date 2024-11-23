محادثات بين مسؤولي محافظتي أصفهان وديالى للبحث في سبل تطوير التعاون الثنائي

وخلال اللقاء الذي جرى السبت في اصفهان ، اشار جمالي نجاد الى القدرات العالية لمحافظة أصفهان في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وضرورة التآزر وخلق التعاطف في العلاقات بين البلدين إيران والعراق، وقال: يجب أن نجد السبیل لترسیخ التعاطف حتى تتحسن العلاقات بين إيران والعراق وتصبح مربحة ومفيدة للجانبين.

وأعلن استعداده لتطوير العلاقات الاقتصادية بين محافظتي أصفهان وديالى ، وقال: ان محور هذه العلاقة هو الغرف التجارية للمحافظتين، ونحن مستعدون لإقامة علاقات مع محافظة ديالى في مجال اقتصاد المدينة.

وقال محافظ أصفهان: إننا نعتبر نجاح العراق بمثابة نجاح لنا، لأنه عندما يكون جارنا قوياً سنكون نحن أقوياء أيضاً وعندما نكون أقوياء سيكون جارنا قوياً ايضا.

وأشار إلى تصريحات الرئيس الإيراني خلال زيارته الأخيرة للعراق، بانه لماذا يجب على أوروبا أن تشكل اتحادا، أما نحن المسلمين لا يمكن أن يكون لنا اتحاد؟"، وأضاف: ان محور المقاومة قادر على خلق الوحدة في كل القضايا، حتى يتمكن المسلمون في أوقات الشدة والحزن أو السعادة والراحة ان يكونوا معًا ، ويمكن أن يكون هذا التعاطف فعالاً في جميع المجالات.

من جانبه اشار رئيس غرفة تجارة بعقوبة، إلى العلاقات العميقة بين إيران والعراق واعرب عن اعتقاده أن التواصل بين محافظتي ديالى وأصفهان يمكنه أن يقود هذه العلاقات التاريخية إلى التعاون العملاني.

وأشار محمد التميمي إلى المشاكل التي واجهها العراق في السنوات الأخيرة ولفت الى ان العراق يتعرض للهجوم من قبل الأعداء، منذ سنوات طويلة خاصة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، منوها الى تضحيات الشهيدين القائدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني في التصدي لهجوم داعش على العراق ومن ضمنه احتلال محافظة ديالى وقال: نحن مدينون لهؤلاء الشهداء الأعزاء.

كما تحدث عن تحركات بعض الدول التي تسعى للحيلولة دون تعزيز العلاقات الإيرانية العراقية وأضاف: رغم هذه العوائق إلا أنني كعضو في غرفة التجارة العراقية آمل أن نتمكن من توفير فرص استثمارية في مختلف المجالات وخاصة السياحة.

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