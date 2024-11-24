مسؤول روسي: اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين روسيا وإيران تشمل مجالي الدفاع والأمن ايضا

وأضاف رودينكو في مقابلة مع وكالة تاس: لا أستطيع تقديم أي معلومات حول محتوى وتفاصيل الوثيقة الأساسية المذكورة أعلاه، لكن لا يمكنني إلا أن أشير إلى أنها تلبي تحديات ومتطلبات عصرنا وتغطي تقريبا كل الجوانب الحالية والواعدة بين روسيا وإيران.

وأكد: خلال العقدين الماضيين تغيرت طبيعة التفاعل في عدد من المجالات بشكل ملحوظ واكتسبت ديناميكية ونوعية مختلفة تماما.

وتابع رودينكو: الوضع الإقليمي أصبح أكثر صعوبة أيضًا. إننا ننسق التوجهات بشكل وثيق مع أصدقائنا الإيرانيين ونتخذ الإجراءات المشتركة اللازمة لتعزيز السلام والأمن.

وفي اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة البريكس في قازان في 23 أكتوبر، تمت مناقشة إمكانية قيام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان برحلة منفصلة إلى روسيا للتوقيع على الاتفاق الاساسي بين الحكومتين على اعلى مستوى.

وأشار نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي إلى أنه سيتم الاتفاق على الظروف المناسبة لاجتماع كلا الرئيسين عبر القنوات الدبلوماسية.

وذكرت وكالة تاس للأنباء: أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة ستصبح مرحلة مهمة في تطوير العلاقات بين روسيا وإيران، وسيتم تطبيق هذه الوثيقة على جميع مجالات التعاون الثنائي بما في ذلك الطاقة والصناعة والنقل والزراعة.

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