مواجهات ملحمية في “دير ميماس” و”البياضة” والمقاومة الاسلامية تكشف عن “صواريخ مجنحة”

وافاد موقع المنار انه اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية، من مسافة قريبة، مع قوة اسرائيلية كانت تحاول التسلل عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس، وأمطروها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية.

وأكد الاعلام الحربي وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات المتقدمة، حيث عمد العدو إلى سحب الإصابات من منطقة الاشتباك تحت غطاء ناري ودخاني كثيف.

وفي بلدة البياضة، رصدت المقاومة الإسلامية ‏تحركات لقوة من الجيش الإسرائيلي، كانت تحاول التقدم باتجاه البلدة، حيث دارت اشتباكات عند الأطراف الشرقية للبلدة مع القوة المُتقدمة.

وأشار الاعلام الحربي إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الصهاينة خلال المواجهات. وبصاروخ موجخ، دمرت المقاومة دبابة ميركافا عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، ما أدى إلى وقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وعلى الحدود أيضاً، دمرت المقاومة الاسلامية دبابة ميركافا بعد استهدافها صاروخ موجه غربي بلدة شمع، وأكدت المقاومة وقوع عدد من الجنود قتلى وجرحى، كما استهدفت تجمعاً عسكرياُ في البلدة.

وفي إطار التصدي للتوغلات الإسرائيلية، قصفت المقاومة بالصواريخ تجمعات العدو الاسرائيلي شرقي مدينة الخيام (7 مرات).

سلاح المسيرات في المقاومة الإسلامية شن أيضاً هجوماً بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، وأصابت أهدافها بدقّة.

وعند مثلّث دير ميماس – كفركلا، استهدفت المقاومة تجمعات للعدو (4 مرات)، وأيضاً في مستوطنة “حانيتا”، بالإضافة إلى تجمعات في “برعام” و”المالكية” و”المنارة” و”ميرون”.

ودمرت المقاومة أيضاً دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، في محيط المدرسة في بلدة الجبين، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

وبالتزامن مع التصدي الملحمي على الحدود، وصلت صواريخ المقاومة إلى بعد (40 كلم) عند الحدود اللبنانية، حيث قصف المجاهدون موقع مشمار الكرمل للدفاع الجوّي والصاروخي لاول مرة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

وقصفت المقاومة مدينة صفد المحتلة بالصواريخ، بالإضافة إلى مستوطنات “كريات شمونة” (مرتين)، و”أفيفيم”، و”ديشون”.

وبشكل شبه يومي، تقصف المقاومة قاعدة شراغا الاسرائيلية.

والسبت أعلنت المقاومة أنها دكت بصلية صاروخية قاعدة شراغا، وهي المقر الإداري لقيادة لواء غولاني شمالي مدينة عكا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة. كما شنت هجوماً آخر بالمسيرات على القاعدة واصابت أهدافها بدقّة.

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة حتسور الجويّة التابعة لجيش العدو الإسرائيلي جنوب تل أبيب “يافا المحتلة” بصواريخ مجنّحة، لاول مرة منذ بدء الحرب.

كما عرض الاعلام الحربي مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة شراغا التابعة لجيش العدو الإسرائيلي الواقعة بين نهاريّا وعكّا شمال فلسطين المحتلة بصواريخ ومسيّرات.

انتهى ** 2342