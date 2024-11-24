٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85668731
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21 عملا للمقاومة بالضفة الغربية ضد الاحتلال خلال 24 ساعة

٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٤٨ ص
رمز الخبر: 85668731
21 عملا للمقاومة بالضفة الغربية ضد الاحتلال خلال 24 ساعة

طهران / 23 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- وثّق مركز معلومات فلسطين “معطى”، تنفيذ 21 عملًا مقاومًا بالضفة الغربية المحتلة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان “معطى” اورد في تقريره اليومي، إنه رصد تنفيذ 3 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وتفجير عبوتين ناسفتين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 14 نقطة مواجهة.

وفي التفاصيل، أوضح “معطى” أن اشتباكات مسلحة اندلعت مع قوات الاحتلال في المدينة، وجرى تفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال في بلدة يعبد.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس، تخللها تفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال في مخيم عسكر، فيما أطلق مقاومون النار تجاه حاجز طيار لقوات الاحتلال قرب قرية ياصيد.

كذلك، اندلعت مواجهات في بلدات قصرة وأوصرين وسبسطية قرب نابلس، تخللها إلقاء زجاجات حارقة، فيما تصدى أهالي بيت فوريك لهجوم للمستوطنين.

وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في مخيم الفوار وبلدة سعير، كما شهدت بلدات حوسان وكفر قدرم وعزون في قلقيلية، مواجهات مع قوات الاحتلال.

انتهى ** 2342

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