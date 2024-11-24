غزة: الاحتلال يواصل عدوانه على مستشفى كمال عدوان.. وإصابة مديرها

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ أكثر من عام، مكثفاً في الشهرين الماضيين إبادته الجماعية في شمال القطاع.

وفي هذا السياق وضمن حربه على المستشفيات، قصفت طائرات الاحتلال تمديدات الأكسجين مرة أخرى في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة

هذا وأصيب مدير المستشفى حسام أبو صفية، في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على المستشفى.

مئات المواطنين ينزحون قسراً من حي الشجاعية شرق مدينة غزة

واضطر مئات المواطنين امس السبت، للنزوح قسراً من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، باتجاه مناطق أخرى جنوب ووسط المدينة، عقب إصدار الاحتلال الإسرائيلي "أوامر إخلاء" جديدة وتهديدات باستهداف الحي بالقصف.

ونزحت عشرات العائلات من الحي، سيراً على الأقدام تاركين منازلهم أو ما تبقى منها، متجهين إلى مناطق جنوب ووسط مدينة غزة، حاملين على ظهورهم بعض الأمتعة والأغطية، وفقاً لمصادر محلية لوكالة "وفا" الفلسطينية.

ويعتمد المواطنون على السير في تنقلاتهم، بسبب ندرة وسائل النقل والمواصلات، في ظل شح الوقود وتدمير الاحتلال الإسرائيلي لآلاف المركبات المدنية أثناء اجتياحاته البرية في مختلف المناطق.

وتؤكد التقارير الأممية أن قطاع غزة لا يوجد به مكان آمن، في ظل استهداف الاحتلال لأنحاء القطاع كافة، حتى المناطق التي ادعى بأنها "آمنة أو إنسانية".

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

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