ولايتي: الكيان الصهيوني يقترب من انهیاره

وردا على سؤال بشأن المواجهة الأخيرة بين جبهة المقاومة والكيان الصهيوني، قال ولايتي: في ظل هذه التطورات الدولية والإقليمية الهامة، فإن الكيان الصهيوني يقترب من يوم أفوله، وحتى رعاة للاحتلال رحبوا بحكم محكمة لاهاي كما رحب به العديد من الدول مثل أيرلندا وهولندا وأستراليا واتخذت موقفا ضد الاحتلال الصهيوني، واعترفت بقرار المحكمة.

وصرح: إلى جانب هذا الحكم، اندلعت المظاهرات والحركات الطلابية والشعبية في أمريكا وأوروبا وأجزاء أخرى من العالم دعماً لشعب فلسطين المضطهد، وهناك مؤشرات تشير الى ان الكيان الصهيوني يعاني من الضعف بشكل خطير.

واضاف: اتخذ الأميركيون الموقف المعتاد المتمثل في دعم "إسرائيل" فيما يتعلق بمحكمة لاهاي، وحتى الدول الأقرب إلى الولايات المتحدة تعتقد أن الغرب بالقيادة السياسية للادارة الامريكية تخلى عن الكيان الصهيوني.

ولفت ولايتي الى موقف اليمنيين في مواجهة الغرب وفروعه الإقليمية وقال: في العراق، يتخذ الحشد الشعبي ومجموعات المقاومة الأخرى واقفة بوجه الاحتلال الصهيوني.

وقال ولايتي: إن سوريا تنشط أيضاً كما في الماضي بشكل جاد كحلقة وصل مهمة جداً في جبهة المقاومة في القتال ضد الصهاينة.

إيران تواصل دعمها بقوة لجبهة المقاومة

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل دعمها بقوة لجبهة المقاومة وطالما اتخذت هذا الموقف.

وردا على سؤال آخر يتعلق بالحرب في أوكرانيا وآفاقها في ظل التطورات الجديدة، قال ولايتي: فيما يتعلق بالحرب بين أوكرانيا وروسيا يمكن القول إن الغربيين يحاولون دوما منع المواجهة المباشرة مع منافسيهم ومن هذا المنطلق يسعون في بلدان مختلفة وراء تحريض الناس على القتال مع منافسيهم حتى لا يتعرضوا انفسهم لخطر كبير.

الغرب يثير الفتنة في غزة و في اوكرانيا

وفي جانب اخر من تصريحاته قال ولايتي: إن الساحة الدولية على أعتاب تغيير مهم، وفي مقدمته هي منطقة غرب آسيا، حيث بدأ الكيان الصهيوني معركة شرسة ضد الشعب الفلسطيني والمنطقة، غير انه ورغم توقعات مؤيديه يقترب من أفوله ونهايته سياسياً وستنتصر جبهة المقاومة.

وتعليقا على التغييرات في الادارة الأمريكية ومجيء ادارة جديدة مع توجهات مختلفة، قال ولايتي ان المساعدات الامريكية انخفضت لأوكرانيا.

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