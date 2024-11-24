٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٤١ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85669001
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وفد من لجنة الأمن القومي بمجلس الشوری الاسلامی یصل الجزائر

٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٤١ ص
رمز الخبر: 85669001
وفد من لجنة الأمن القومي بمجلس الشوری الاسلامی یصل الجزائر

طهران/ 24 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-وصل وفد من لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي الى الجزائر بهدف تطوير العلاقات البرلمانية الثنائية وبحث آخر التطورات في المنطقة.

ووصل إلى الجزائر وفد من أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس الشورى الإسلامي وكان في استقباله سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر "محمد رضا بابائي سياهكل" و رئيس لجنة السیاسة الخارجية  في البرلمان الجزائري "محمد خوان" ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الايرانية "موسى حرفي".

ويشكل الوفد البرلماني الإيراني في هذه الزیارة،رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي "ابراهيم عزیزي" وبهنام سعيدي ومحمد رضا محسني ثاني.

وسيلتقي الوفد الايراني خلال هذه الزیارة مع كبار المسؤولين البرلمانيين والسياسيين الجزائريين لاجراء مشاورات معهم حول العلاقات البرلمانية الثنائية واستعراض آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك فلسطين ولبنان.

انتهی**1426

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