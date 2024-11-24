بقائي: مشهد المقدسة ستستضیف اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي

وأعلن "اسماعيل بقائي" عقد الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إیکو) الأسبوع المقبل في مدينة مشهد المقدسة مركز محافظة خراسان الرضوية.

وأضاف أن الوزراء وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، إلى جانب مدراء المنظمات الإقليمية المتخصصة لهذه المنظمة، وكذلك الأمناء العامين لبعض المنظمات الاقتصادية متعددة الأطراف، سيشاركون في هذا الاجتماع الإقليمي الهام، والذي سيعقد برئاسة وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي".

وأشار إلى مكانة ودور منظمة التعاون الاقتصادي في توسيع التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة قائلا: إن منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) هي واحدة من أقدم ترتيبات التعاون الاقتصادي الإقليمي بين الدول النامية، والتي تضع تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية على جدول أعمالها، وستتولى الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئاستها الدورية في عام 2024.

وقال: إن اجتماع وزراء منظمة التعاون الاقتصادي هو الاجتماع الثاني لوزراء منظمة دولية خلال الأشهر الستة الماضية، والذي تستضيفه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار إلى الجهود الجادة التي يبذلها الجهاز الدبلوماسي لإقامة بعض الاجتماعات الدولية المهمة في المحافظات الأخرى وقال إن الهدف من هذا العمل هو إتاحة الفرصة للمشاركين للتعرف على القدرات الاقتصادية والثقافية لمختلف مناطق إيران.

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