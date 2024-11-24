إيران وفنزويلا تواصلان نضالهما من أجل السلام والعدالة

وأعرب "خیل" عن تقديره لدعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ردا على التدخل الأخير للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لهذا البلد وأكد على استمرار التحالف بين كراكاس وطهران.

وأعلن وزير خارجية فنزويلا، من خلال نشر رسالة على قناته الرسمية في تيليجرام: بالنيابة عن الرئيس "نيكولاس مادورو" وشعب فنزويلا نقدر دعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي" ورد الفعل على التدخل الأخير والمؤسف للولايات المتحدة والذي يسعى إلى تكرار استراتيجيات الماضي الفاشلة.

وكتب المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا في منشور له على منصة اكس: ان "الجمهورية الاسلامية تعتبر اي تدخل اجنبي في الشؤون الداخلية لفنزويلا، بأنه اجراء يتعارض والقانون الدولي".

واضاف بقائي: ايران تعتبر التدخل الاجنبي في شؤون فنزويلا الداخية، انه انتهاك لميثاق الامم المتحدة ومخلّا باستقرار وأمن هذا البلد.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: نحن اذ ندين التدخلات اللاقانونية من جانب الولايات المتحدة وبعض حلفائها، في شؤون فنزويلا الداخلية والتي تعيد الى الذاكرة التدخلات الضارة والمثيرة للفرقة خلال العام 2019 عبر اعترافها بالدولة الموازية، ندعم الرئيس القانوني والمنتخب لهذا البلد "نيكولاس مادورو"، كما نشيد بجهود الحكومة والشعب الفنزوليين من اجل التفوق على المشاكل الناجمة عن الحصار اللاقانوني والضغوط الامريكية غير المبررة.

ووافق مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، على ما يسمى بـ”قانون بوليفار”، الذي يهدف إلى تشديد الحصار الاقتصادي المفروض على كراكاس.

وأعلن نيكولاس مادورو، الأربعاء الماضي، أن القانون يسعى إلى تعميق الإجراءات القسرية الأحادية ضد بلاده.

وجدد طلبه لمقاومة ووحدة الشعب الفنزويلي ضد العدوان الأجنبي وأكد: أرفض تماما المحاولة الإجرامية لتسمية قانون الحرب، القانون القذر والإجرامي ضد فنزويلا باسم بوليفار.

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