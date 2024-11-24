كتاب "نهاية الصهيونية وسقوط إسرائيل" ينشر بالتعاون بين إيران وماليزيا

وكتاب "نهاية الصهيونية وسقوط إسرائيل" عبارة عن مجموعة مقالات لمفكرين عالميين، جمعها "عزمي عبد الحميد" وتم تجميعه في 20 فصلاً تناولت الإشارة إلى الانهيار الداخلي في الكيان الصهيوني.

وتم تجميع الكتاب ونشره بمشاركة المستشارية الثقافية لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ماليزيا والمجلس الاستشاري للمنظمات غير الحكومية الماليزية (MAPIM).

ويتكون الكتاب من 20 فصلا ويدور حول سقوط "إسرائيل" من مختلف الجوانب الاقتصادية والمصداقية الاجتماعية والمكانة الدولية والحركة العالمية ضد "إسرائيل" والصهيونية في كافة أنحاء العالم، ويتناول أحداث وجرائم الاحتلال بعد 7 أكتوبر.

وباستثناء الفصل الأول من الكتاب وهو باللغة البهاسا الماليزية، فإن بقية الكتاب مكتوب باللغة الإنجليزية حول الانهيار الداخلي للكيان الصهيوني ونتيجة مقاومة وصبر الأمة الإسلامية، والفصل الأخير من الكتاب كتاب بعنوان "النفس الأخير لإسرائيل" يدور حول انهيار الاحتلال الصهيوني الغاصب.

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