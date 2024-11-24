وزير الاقتصاد الإیراني یزور السعودية

وسیزور"همتي"المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع السنوي الثامن والعشرين لجمعية وكالات ترويج الاستثمار (ويبا) غدا الاثنين 25 نوفمبر الذي يشارک فیها شركات من 100 دولة.

وينعقد هذا الاجتماع يومي 25 و27 نوفمبر 2024 في الرياض تحت شعار "الاستفادة من التحول الرقمي وفرص الاستثمار للنمو المستدام".

ومؤتمر الاستثمار العالمي هو حدث دولي يشجع على الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الأعمال والتكنولوجيا.

ويمثل هذا الاجتماع فرصة لإجراء مناقشات سياسية بين اصحاب القرار السياسي والمستثمرين لمعالجة التحديات والاستفادة من الفرص وخلق بيئة مناسبة للاستثمار والتجارة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

وبالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والازدهار المتبادل بين الدول الأعضاء، فإن هذا الاجتماع يعتبر منصة لمواصلة تعزيز وتحسين العلاقات التجارية والاستثمارية.

یذکر إن هذا الاجتماع سيستمر ثلاثة أيام وسيلقي وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني كلمة فيه.

ومن بين الأجندة الأخرى لوزير الشؤون الاقتصادية والمالية في رحلته إلى الریاض،المشاركة في افتتاح اجتماع "ويبا" ثم اللقاء مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية"سليمان الجاسر"، رئيس صندوق أوبك "عبد الحميد آل خليفة" ووزير الاقتصاد السعودي و كذلك وزير الاستثمار السعودي "خالد الفالح.

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