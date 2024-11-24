استشهاد لاعب لبناني جراء اعتداءات الكيان الصهيوني

نعى نادي التضامن صور لاعب فريق الشباب حسين هارون حسن الذي استشهد جراء إحدى الغارات الهمجية للکیان الصهیوني.
واضاف الفريق الصوري :"كان لاعبنا ذو أخلاق عالية وجرأة كبيرة وخسارته خسارةً لنا".
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طهران/ 24 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- استشهد لاعب نادي التضامن للشباب "حسين هارون" جراء اعتداءات الكيان الصهيوني على جنوب لبنان.
نعى نادي التضامن صور لاعب فريق الشباب حسين هارون حسن الذي استشهد جراء إحدى الغارات الهمجية للکیان الصهیوني.
واضاف الفريق الصوري :"كان لاعبنا ذو أخلاق عالية وجرأة كبيرة وخسارته خسارةً لنا".
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