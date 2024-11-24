٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٣ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85669231
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استشهاد لاعب لبناني جراء اعتداءات الكيان الصهيوني

٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٣ م
رمز الخبر: 85669231
استشهاد لاعب لبناني جراء اعتداءات الكيان الصهيوني

طهران/ 24 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- استشهد لاعب نادي التضامن للشباب "حسين هارون" جراء اعتداءات الكيان الصهيوني على جنوب لبنان.

نعى نادي ​التضامن صور​ لاعب فريق الشباب ​حسين هارون حسن​ الذي استشهد جراء إحدى الغارات الهمجية للکیان الصهیوني.

واضاف الفريق الصوري :"كان لاعبنا ذو أخلاق عالية وجرأة كبيرة وخسارته خسارةً لنا".

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