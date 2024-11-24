رئيس"النظام الطبي": نمو إيران في مجال الطب فريد من نوعه

وصرح "رئيس زادة"خلال لقاء آية الله السيد محمد جواد علوي بروجردي، أحد الأساتذة البارزين في حوزة قم العلمية، اليوم الأحد، أن عمر نقابة الاطباء هو 60 عامًا مضیفا ان 400 الف من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة هم أعضاء في النقابة.

وأضاف: في عام 1978، كان هناك 13 ألف طبيب يعملون في إيران، أما الآن فيوجد أكثر من 170 ألف طبيب في إيران وهو ما زاد أكثر من 13 مرة.

وتابع: قبل انتصار الثورة الإسلامية كان يعمل في البلاد 700 طبيب نساء وقد ارتفع هذا العدد إلى 22 ألف شخص، أي ما يعادل 35 مرة.

وقال رئيس زادة: إن النمو الذي حدث في مجال الطب كما ونوعا فريد من نوعه في تاريخ الطب الإيراني. موضحا ان الطب التقليدي الايراني تفوق على سائر العلوم الطبية منذ الماضي والى الان، اذ بات اداء الاطباء الايرانيين متقدما للغاية. مؤكدا أن التقدم الطبي يشكل مفخرة للبلاد .