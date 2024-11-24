تطوير الفعاليات الايرانية والتركية في مجال الحضارة الاسلامية الحديثة

جاء ذلك خلال لقاء عميد كلية الشريعة بجامعة انقرة عرفان ايجان، المستشار الثقافي الايراني قاسم ناظمي في انقرة.

وناقش الطرفان ايضا، اقامة مؤتمر علمي حول الدور الايراني والتركي في الحضارة الاسلامية الحديثة.

ودعا عرفان ايجان عميد كلية الشريعة بجامعة انقرة الى التعاون العلمي بين ايران وتركيا وقال ان الدراسات الاسلامية اخذت تحظى باهمية خاصة مشددا على ضرورة التواصل المباشر بين المؤلفين وحملة الاقلام بالبلدين.

واعرب عن حرصه على زيارة ايران ولقائه اساتذة الشريعة فيها وقال ان بامكان كلية الشريعة والالهيات بجامعة طهران ان تكون خيارا مناسبا للتواصل.

واوضح انه تم اخيرا التوقيع على بروتوكول للتعاون بين كليتي الشريعة بجامعة طهران وجامعة انقرة من قبل عميدي الكليتين وهو ما يرسي للتعاون العلمي بينهما مستقبلا.

وتقرر في ختام اللقاء ان يتم من خلال التعاون المشترك بين جامعتي انقرة وطهران ومنظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية، اقامة ملتقى "دور ايران وتركيا في الحضارة الاسلامية الحديثة" خلال الأشهر المقبلة في ايران وتركيا.