مصور "ارنا" يفوز بالجائزة الدولية للتصوير الضوئي

وتعد جائزة "هيبا 2024" احد اكبر الجوائز التي تذهب للمتسابقين في مجال التصوير في العالم، ويبلغ اجمالي قيمة الجوائز فيها نحو 500 الف دولار. وانطقلت الجائزة منذ عام 2011 وتقام سنويا بالامارات العربية المتحدة.

وفي الدورة الـ 13 لهذه الجائزة، فاز المصور الايراني من ارنا محمد عطائي محمدي بميدالية المسابقة في قسم التصوير الوثائقي.

وكانت "الاستدامة" موضوع التنافس لهذا العام.

وحكّم أعمال هذا المهرجان، 18 حكما دوليا من أرجاء العالم، بتخصصات متفاوتة، وتعد أكبر مسابقة للتصوير في العالم.

ويقام هذا المهرجان سنويا في الامارات العربية المتحدة، تحت موضوع خاص، وكان موضوع هذا العام "الاستدامة" شارك فيه مصورون من انحاء العالم.