اجتماع مساعدي وزراء خارجية ايران وفرنسا والمانيا وبريطانيا يقام الجمعة

وابلغ بقائي الصحفيين ان اجتماع مساعدي وزراء خارجية ايران وفرنسا والمانيا وبريطانيا الذي سيعقد يوم الجمعة المقبل سيناقش ايضا القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

واشار بقائي الى السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في التعامل والتعاون مع باقي الدول على قاعدة العزة والحكمة والمصلحة، معتبرا ان المحادثات المقبلة مع الدول الاوروبية الثلاث، تاتي استمرارا للمحادثات التي انجزت معهم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وقال انه سيتم خلال هذه الجولة من المباحثات التي خطط لها منذ ذلك الحين في نيويورك، استعراض مروحة من الموضوعات الاقليمية والدولية بما فيها موضوع فلسطين ولبنان وكذلك الموضوع النووي.

وكانت "كيودو نيوز" اليابانية قد ذكرت اليوم الاحد نقلا عما اسمته "مصادر دبلوماسية ايرانية" ان ايران ستتباحث يوم الجمعة مع بريطانيا وفرنسا والمانيا والاتحاد الاوروبي لاحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الدولية.

واوضحت ان هذه المصادر قالت ان المحادثات ستعقد في جنيف.