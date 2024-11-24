٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٥٦ م
رمز الخبر: 85669589
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journalistکاظم شماعییان

القائد العام للجيش: دعم جيهة المقاومة، مستمر حتى زوال الكيان الصهيوني بالكامل

٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٤:٥٦ م
رمز الخبر: 85669589
القائد العام للجيش: دعم جيهة المقاومة، مستمر حتى زوال الكيان الصهيوني بالكامل

طهران/ 24 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – اكد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبد الرحيم موسوي اليوم الاحد ان دعمنا لجبهة المقاومة والشعب الفلسطيني وغزة، مستمر حتى زوال الكيان الصهيوني بالكامل.

واضاف اللواء موسوي امام ملتقى تعبئة لجنة الامام الخميني (رض) للاغاثه ان الشواهد تشير الى ان الكيان الصهيوني لن يرى الـ 25 سنة المقبلة.

وتابع ان دعمنا لجبهة المقاومة والشعب الفلسطيني وغزة قانوني وانساني ومشروع وثوري، وان ارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل في المقاومة والتطوير العسكري لمواجهة اي مستوى من تهديدات العدو.

واكد ان امريكا هي المسبب الرئيسي لانتشار التدهور الامني في المنطقة وارباك الامن قائلا: لم يبق لهم اي ماء وجه، وان الشواهد تظهر ان الكيان الصهيوني لن يرى الـ 25 سنة المقبلة

وتابع القائد العام للجيش ان الحركة العالمية ضد الصهيونية، باتت نشطة في كل مكان في العالم.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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