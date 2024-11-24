٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:١٨ م
رمز الخبر: 85669610
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journalistکاظم شماعییان

جامعة ارومية، توقع 19 مذكرة تفاهم علمية وبحثية مع جامعات تركية

٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:١٨ م
رمز الخبر: 85669610
جامعة ارومية، توقع 19 مذكرة تفاهم علمية وبحثية مع جامعات تركية

ارومية/ 24 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – قال رئيس جامعة ارومية احمد علي جانبور اليوم الاحد ان جامعته وقعت خلال السنوات الاخيرة 19 مذكرة تفاهم علمية وبحثية مع جامعات تركية، ما يظهر نموا في التعاون الثنائي.

واضاف علي جانبور خلال لقائه اليوم الاحد القنصل العام التركي في ارومية (شمالي غرب) انه انجزت ايضا 49 حالة تدريس مشترك بين اساتذة جامعة ارومية والجامعات التركية.

واوضح انه تم ايضا اقامة 31 ملتقى افتراضي وملتقيات علمية على مدى السنوات  الاخيرة بالتعاون بين جامعة ارومية والجامعات  التركية.

واكد رئيس جامعة ارومية انه تم تاسيس طاولة التعاون العلمي مع تركيا في جامعة ارومية، وهو ما يعد عاملا في النهوض بالتعاون العلمي مع تركيا.

يذكر ان محافظة اذربايجان الغربية التي مركزها مدينة ارومية، هي المحافظة الايرانية الوحيدة المتاخمة لتركيا.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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