جامعة ارومية، توقع 19 مذكرة تفاهم علمية وبحثية مع جامعات تركية

واضاف علي جانبور خلال لقائه اليوم الاحد القنصل العام التركي في ارومية (شمالي غرب) انه انجزت ايضا 49 حالة تدريس مشترك بين اساتذة جامعة ارومية والجامعات التركية.

واوضح انه تم ايضا اقامة 31 ملتقى افتراضي وملتقيات علمية على مدى السنوات الاخيرة بالتعاون بين جامعة ارومية والجامعات التركية.

واكد رئيس جامعة ارومية انه تم تاسيس طاولة التعاون العلمي مع تركيا في جامعة ارومية، وهو ما يعد عاملا في النهوض بالتعاون العلمي مع تركيا.

يذكر ان محافظة اذربايجان الغربية التي مركزها مدينة ارومية، هي المحافظة الايرانية الوحيدة المتاخمة لتركيا.