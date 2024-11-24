عارف يدعو التعبئة للدخول الى الساحة لترسيخ "الوئام الوطني"

وقال عارف في مراسم تكريم اسبوع التعبئة اقيمت بمشاركة افراد التعبئة بديوان رئاسة الجمهورية، ان الجمهورية الاسلامية، وحسب شهادة جميع المحللين واصحاب الراي في العالم هي اكثر الثورات "شعبية" في العالم.

واكد ان الثورة الاسلامية في ايران، انتصرت من دون التبعية للدول الاخرى والقوى العظمى والتيارات السياسية في العالم ولهذا السبب فهي اكثر الثورات استقلالية في العالم وكانت طبعا ثورة ثقافية ايضا.

وتابع النائب الاول لرئيس الجمهورية ان التعبئة كانت نابعة من المساجد وعلى اثر ذلك، وقفت التعبئة بكل ما لديها من قوة، امام الاعداء في جميع سنوات التصدي للفئات المناوئة للثورة وفي الثماني سنوات من الدفاع المقدس وما تلته من وقائع.