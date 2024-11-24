بريطانيا: نسعى لخفض التصعيد بشان الملف النووي الايراني

وزعم هذا المتحدث الذي دعا الى عدم الافصاح عن اسمه، في تصريح أدلى به لمراسل ارنا اليوم الاحد هنا ان بلاده والى جانب شركائها الدوليين، "تواصل التعبير عن قلقها من البرنامج النووي الايراني، وتسعى لخفض التصعيد عن طريق عدد من القنوات الدبلوماسية بما فيها اجتماعات الامم المتحدة ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية."

وبينما يخضع البرنامج النووي الايراني لنظام التحقق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل شديد، زعم هذا الناطق باسم الدبلوماسية البريطانية "ان مخزون ايران يجعلها اقرب الى امتلاك مواد انشطارية يمكن ان تستخدم لانتاج سلاح نووي، وهذا الامر، غير مسبوق بالنسبة لدولة لا تملك برنامجا للاسلحة النووية."

وقبل ساعات اعلنت وكالة الانباء اليابانية "كودو" عن مصادر اسمتها بـ"المصادر الدبلوماسية الايرانية" ان ايران ستجري يوم الجمعة مباحثات مع بريطانيا وفرنسا والمانيا والاتحاد الاوروبي لاحياء الاتفاق النووي. على ان تجري المحادثات في جنيف.

كما اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي اليوم ان اجتماعا يضم ايران والدول الاوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا والمانيا، سيعقد يوم الجمعة لبحث الموضوعات الثنائية والاقليمية والدولية، على ان يعقد على مستوى مساعدي وزارة الخارجية.