صواريخ حزب الله تسقط في عدة مناطق في "تل أبيب" وضواحيها

وأرغمت الصواريخ نحو 4 ملايين إسرائيلي على الهروب إلى الملاجئ، في حين أدى القصف إلى إصابة نحو 40 سيارةً بأضرار بالغة، من جراء صاروخ سقط في "بتاح تكفا" في شرقي "تل أبيب"، حيث تم تسجيل إصابة عدد من المستوطنين.

كذلك، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط صاروخ في "إلعاد" في المنطقة الوسطى، مشيرةً إلى ورود تقارير عن سقوط قذيفة صاروخية في مستوطنة "شفايم" قرب "هرتسيليا"، حيث أصيب مبنى بصورة مباشرة، بينما سقطت 5 قذائف صاروخية في مستوطنتي "هشارون" و"غوش دان".

إزاء ذلك، ولدى تعليقها على استهداف حزب الله "تل أبيب"، أكدت "القناة 12" الإسرائيلية أنّه "أنشئ حزام أمني في إسرائيل، يصل إلى منطقة حيفا وخليجها، ومنطقة هشارون في الوسط".

ووفقاً لإعلام إسرائيلي، فقد استهدف نحو 220 صاروخاً من لبنان كيان الاحتلال، في الوسط والشمال، منذ صباح الأحد، وسط توقعات بأن يجري رئيس الحكومة، بنامين نتنياهو، نقاشاً بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان، مساءً، بعد القصف الذي استهدف "تل أبيب".

بدوره، أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات نحو وسط كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتحديداً نحو "تل أبيب" وضواحيها، بصليات من الصواريخ النوعية والمسيّرات الانقضاضية.

وفي التفاصيل التي أعلنها الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان، شنّ المجاهدون عمليةً مركبةً ضدّ هدف عسكري في "تل أبيب"، بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيّرات الانقضاضية.

وحقق هذا الهجوم، الذي نفّذه الحزب عند الـ6:30 من صباح الأحد (بتوقيت بيروت والقدس الشريف)، أهدافه بدقة، وجاء رداً على استهداف الاحتلال العاصمة اللبنانية بيروت، وعلى المجازر التي يرتكبها بحق المدنيين.

في عملية أخرى، قصف حزب الله قاعدة "غليلوت" بصلية من الصواريخ النوعية، عند الـ1:00 ظهراً. و"غليلوت" هي مقرّ حدة الاستخبارات العسكرية "8200"، وتقع في ضواحي "تل أبيب"، على بعد 110 كلم من الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

كما شنّت المقاومة عند الـ9:00 صباحاً، وللمرة الأولى، هجوماً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة "أشدود" البحرية، حيث أصابت المسيّرات أهدافها بدقة، في القاعدة التي تبعد 150 كلم من الحدود.

وأعلن الإعلام الحربي عن عملية أخرى نفّذها حزب الله قبل يومين محققاً أهدافه، واستهدف فيها قاعدة "بلماخيم"، الواقعة في جنوبي "تل أبيب"، على بعد 140 كلم من الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وهذه القاعدة هي قاعدة أساسية لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحتوي على أسراب من الطائرات غير المأهولة والمروحيات العسكرية، إضافةً إلى مركز أبحاث عسكري ومنظومة "حيتس" للدفاع الجوي والصاروخي.

وتأتي هذه العمليات بنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، وفي إطار ‏سلسلة عمليات "خيبر"، التي افتتحتها المقاومة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2024، وضربت أهدافاً استراتيجيةً وصلت إلى عمق 150 كلم، مع استهداف قاعدة "أشدود".

وهي تأتي أيضاً دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.

انتهی**2054

*المصدر: المیادین