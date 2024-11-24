بقائي: استشهاد واصابة عشرات آلاف النساء الفلسطينيات جراء العدوان الصهيوني على غزة

وكتب بقائي في حسابه الشخصي على منصة إكس الاجتماعية (تويتر سابقا): في اليوم العالمي لحظر العنف ضد المرأة، دعونا نتذكر العنف الشديد الذي سببته عدة عقود من الاحتلال الوحشي والإبادة الجماعية الاستعمارية في فلسطين المحتلة.

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن مستوى وشدة العنف ضد النساء والفتيات في غزة غير مسبوق وصادم، ففي العام الاخير، استشهدت أو أصيبت عشرات الآلاف من النساء والفتيات الفلسطينيات، وان جميع الأمهات والنساء والفتيات في غزة معرضن لخطر المجاعة والهجرة القسرية بشكل متكرر.

وقال: على العالم أن يقف دفاعاً عن النساء والفتيات الفلسطينيات.

انتهى ** 2342