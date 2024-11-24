٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٥٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85669832
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بقائي: استشهاد واصابة عشرات آلاف النساء الفلسطينيات جراء العدوان الصهيوني على غزة

٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٥٣ م
رمز الخبر: 85669832
بقائي: استشهاد واصابة عشرات آلاف النساء الفلسطينيات جراء العدوان الصهيوني على غزة

طهران / 24 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ان عشرات الآلاف من النساء والفتيات الفلسطينيات إستشهدن أو أصبن جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة خلال العام الاخير، مؤكدا بان مستوى وشدة العنف ضد النساء والفتيات في غزة غير مسبوق وصادم.

وكتب بقائي في حسابه الشخصي على منصة إكس الاجتماعية (تويتر سابقا): في اليوم العالمي لحظر العنف ضد المرأة، دعونا نتذكر العنف الشديد الذي سببته عدة عقود من الاحتلال الوحشي والإبادة الجماعية الاستعمارية في فلسطين المحتلة.

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن مستوى وشدة العنف ضد النساء والفتيات في غزة غير مسبوق وصادم، ففي العام الاخير، استشهدت أو أصيبت عشرات الآلاف من النساء والفتيات الفلسطينيات، وان جميع الأمهات والنساء والفتيات في غزة معرضن لخطر المجاعة والهجرة القسرية بشكل متكرر.

وقال: على العالم أن يقف دفاعاً عن النساء والفتيات الفلسطينيات.

انتهى ** 2342

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