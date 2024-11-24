إيران تحرز وصافة الكوميته ببطولة العالم للكاراتيه 2024

وحل منتخب ايران في مركز الوصافة إثر الخسارة امام منتخب مصر في نهائي المنافسات الفرقية للكوميتيه بنتيجة 3- صفر.

وحلّت اليابان ثالثاً بعد الفوز على إيطاليا في نزال تحديد المراكز للبطولة التي إنطلقت الجمعة الماضية في مدينة بامبلونا الاسبانية.

وكان فريق ايران للكوميته قد فاز في النزالات خلال البطولة على مقدونيا الشمالية 4- صفر، وكرواتيا 4-1 وايطاليا 3-1 وأستراليا 3-2 ليتأهل الى ربع النهائي، حيث تغلب في إطاره على سلوفاكيا 3- صفر.

وتأهلت ايران الى النهائي اثر الفوز على اليابان 3- صفر في الدور النصف نهائي.

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