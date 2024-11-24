٢٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٢٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85669850
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إيران تحرز وصافة الكوميته ببطولة العالم للكاراتيه 2024

٢٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٢٦ ص
رمز الخبر: 85669850
إيران تحرز وصافة الكوميته ببطولة العالم للكاراتيه 2024

طهران / 24 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أحرز منتخب ايران للكوميته مركز الوصافة ببطولة العالم للكاراتيه 2024 المقامة في اسبانيا.

وحل منتخب ايران في مركز الوصافة إثر الخسارة امام منتخب مصر في نهائي المنافسات الفرقية للكوميتيه بنتيجة 3- صفر.

وحلّت اليابان ثالثاً بعد الفوز على إيطاليا في نزال تحديد المراكز للبطولة التي إنطلقت الجمعة الماضية في مدينة بامبلونا الاسبانية.

وكان فريق ايران للكوميته قد فاز في النزالات خلال البطولة على مقدونيا الشمالية 4- صفر، وكرواتيا 4-1 وايطاليا 3-1 وأستراليا 3-2 ليتأهل الى ربع النهائي، حيث تغلب في إطاره على سلوفاكيا 3- صفر.

وتأهلت ايران الى النهائي اثر الفوز على اليابان 3- صفر في الدور النصف نهائي.

 انتهى ** 2342

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