السفارة الايرانية في الامارات ترفض بشكل قاطع مزاعم ضلوع ايران بمقتل الحاخام الصهيوني

وفي أعقاب مقتل الحاخام الصهيوني تسفي كوغان في الإمارات، اتهمت بعض وسائل الإعلام الغربية والكيان الصهيوني، الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتورط في مقتل هذا الحاخام الصهيوني.

وقالت السفارة الإيرانية في الإمارات العربية المتحدة، ردا على سؤال وكالة رويترز للأنباء حول هذه الادعاءات: نرفض بشكل قاطع المزاعم بأن إيران متورطة في مقتل هذا الشخص.

يذكر انه جاء في بيان مشترك صادر عن رئيس الحكومة ووزارة الخارجية في كيان الاحتلال الصهيوني ان "أجهزة الأمن والاستخبارات في الإمارات عثرت على جثة تسفي كوغان المفقود منذ يوم الخميس.. مقتله هو حدث إرهابي، وستعمل إسرائيل بكل الوسائل لمحاسبة المجرمين المسؤولين عن موته"، على حد وصف البيان.

وفي أعقاب مقتله، شدد مجلس "الأمن الوطني" الإسرائيلي (NSH) توصيته بتجنب السفر غير الضروري إلى الإمارات. وعبّر عن خشيته من استمرار التهديد على الأرض ضد الإسرائيليين واليهود في المنطقة، مشيراً إلى أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تخضع لتحذير السفر من المستوى 3 (تهديد معتدل)".

وكان كيان الاحتلال قد حظر سفر الجنود الإسرائيليين والمستوطنين إلى الإمارات خلال الفترة المقبلة، إلا في حالات صنّفها بـ"الضرورة القصوى".

يذكر أن المستوطن تسفي كوغان هو أحد مبعوثي ما يُسمى "حاباد"، وهي مجموعة من "الحريديم". وقد نشر أقرباؤه صورة له تُظهر عمله في "الجيش" الإسرائيلي برتبة ضابط.

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