في حصيلة هي الاكبر.. حزب الله يشن عمليات نوعية ضد قواعد وتجمعات ومستوطنات الاحتلال

وافاد تقرير للميادين انه دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وضمن معركة "أولي البأس" أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان يوم الأحد 51 بياناً لعمليّاتها النوعية، توزّعت على الشكل التالي.

قواعد عسكرية

استهدفت المُقاومة الإسلامية في لبنان، يوم الأحد، عند الساعة 03:30 عصراً، قاعدة "زفولون" للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 15:00 من يوم الأحد 24-11-2024، معسكر الـ 100 وهو معسكر تدريب للقوات البرية شمال أييليت هشاحر، بصليةٍ صاروخية.

وبصلية صاروخية، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:30 ظهراً، قاعدة "ميشار" وهي مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية بصليةٍ صاروخية.

كما استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:30 ظهراً، قاعدة "دادو" وهي مقر قيادة المنطقة الشمالية بصليةٍ صاروخية.

واستهدفت المُقاومة، عند الساعة 01:05 ظهراً، قاعدة حيفا البحريّة التي تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات وتبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال ‏مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

واستهدفت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:10 ظهراً، قاعدة "شراغا" وهو المقر الإداري لقيادة لواء غولاني شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة.

واستهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 01:00 ظهراً، قاعدة "غليلوت" وهي مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 وتبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

واستهدف المجاهدون عند الساعة 12:10 ظهر الأحد، قاعدة "بيريا" وهي القاعدة الأساسية للدفاع الجويّ والصاروخي التابع ‏لقيادة المنطقة الشمالية بصليةٍ صاروخية.

وللمرة الأولى، شنّ حزب الله عند الساعة 09:00 من صباح الأحد، هجوماً جويّاً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة "أسدود البحريّة"، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 150 كلم، وأصابت أهدافها بدقّة.

وبعملية مركبة، استهدفت المقاومة الإسلاميّة في لبنان، عند الساعة 06:30 من صباح يوم الأحد، هدفاً عسكريّاً في مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، وحقّقت العملية أهدافها.

وتصدى مجاهدو الدفاع الجوي صباحاً، لطائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع هرمز 450 في أجواء البقاع الغربي، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على المغادرة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية، أنّها استهدفت يوم الجمعة، قاعدة "بلماخيم" وهي قاعدة أساسية لسلاح الجوّ الإسرائيلي، تحتوي على أسراب من الطائرات غير المأهولة والمروحيات العسكرية، ومركز أبحاث عسكري، ومنظومة حيتس للدفاع الجويّ والصاروخي وتبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 140 كلم، جنوبي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وقد حقّقت العملية أهدافها.

تجمّعات جنود الاحتلال

استهدفت المُقاومة الإسلاميّة في لبنان عند الساعة 10:00 من مساء الأحد، تجمعاً لقوّات الاحتلال الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، بصليةٍ صاروخية.

وعند محاولة قوة إسرائيلية التقدم لسحب الدبابة المُدمّرة على تلة اللوبيا عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:00 مساءً، القوة الإسرائيلية بصليةٍ صاروخية.

واستهدف حزب الله تجمّعات لجنود الاحتلال عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام 6 مرّات عند الساعات 08:45 صباحاً،01:15 و01:30 ظهراً، 09:45 و11:45 مساءً، بصلية صاروخية لكلٍ منها

وعند الساعة 18:30، تم استهداف تجمعّين لقوّات الاحتلال عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة دير ميماس، وأيضاً عند مثلّث دير ميماس - كفركلا (للمرة الثانية) بصليةٍ صاروخية لكلٍ منها.

كما استهدف المقاومون تجمعاً لقوّات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة أفيفيم بِصليةٍ صاروخية عند الساعة 08:00 مساءً

واستهدفت القوة الجوية للحزب عند الساعة 16:30، تجمعّين لقوّات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة شمع، وجنوبي مدينة الخيام، بمُسيرةٍ انقضاضية، لكلٍ منها.

وبعد رصد ‏تحركات لجيش الاحتلال في محيط موقع الراهب مقابل بلدة عيتا الشعب، عند الساعة 04:00 بعد الظهر، استهدفت المقاومة، قوة مشاة إسرائيلية غربي الموقع، بصاروخٍ موجّه، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

واستهدفت المقاومة عند الساعة 12:45 ظهراً، ثكنة دوفيف بصليةٍ صاروخية.

واستهدف حزب الله عند الساعة 11:30 صباحاً مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في مستوطنة ديشون، التي كانت تعتدي على القرى الجنوبية، بصليةٍ صاروخية.

وللمرّة الثانية استهدفت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:00 صباحاً، تجمعاً لقوات الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية بعد استهدافها عند الساعة 10:30 بصلية صاروخية أيضاً.

وكان حزب الله قد استهدف غرفة عمليات مستحدثة في مستوطنة المطلة بسرب من المسيّرات وذلك صباح يوم الأحد عند الساعة 07:00، ثم استهدف تجمّعاً في الموقع التابع للمستوطنة بعد نصف ساعة من الضربة الأولى بصلية صاروخية.

مستوطنات

في إطار التحذير الذي وجهته لبعض مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، عند الساعة 06:05، مستوطنة شتولا، بصليةٍ صاروخية.

وعند الساعة 20:15 يوم الأحد، استهدفت مستوطنة أفيفيم، بصليةٍ صاروخية.

واستهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 بعد الظهر، مستوطنة يسود هامعلاه، بصلية صاروخية.

واستهدف حزب الله عند الساعة 02:18 ظهر يوم الأحد، مستوطنة ميرون، بصلية صاروخية.

واستهدفت المقاومة عند الساعة 01:50 ظهراً مستوطنة سعسع، بصلية صاروخية.

وعند الساعة 01:40 ظهراً، استهدفت المقاومة الإسلامية، مستوطنة عمير، بصلية صاروخية.

استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:40 مستوطنة كفار بلوم، بصلية صاروخية للمرة الثانية بعدما استهدفتها ليل السبت-الأحد بصلية صاروخية أيضاً.

واستهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:10 مستوطنة يرؤون بصلية صاروخية. واستهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:10 مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

واستهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 مستوطنة كرم بن زمرا بصلية صاروخية. واستهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:10 مستوطنتَي معالوت ترشيحا وحتسور هاجليليت بصلية صاروخية لكلٍ منها.

ودوّت صفارات الإنذار 5 مرّات في "تل أبيب" والمستوطنات المحيطة بحسب الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي كما رُصد سقوط صواريخ أسفرت عن أضرار كبيرة في "بيتح تكفا".

كما سجّل دويّ صفارات الإنذار يوم الأحد أكثر من 500 مرّة في كامل الكيان منذ ساعات الصباح بسبب صواريخ حزب الله، بحسب مصدر عسكري لإذاعة "الجيش". وتابع المصدر مؤكداً، أن "نحو 4 مليون شخص دخلوا إلى الغرف الملاجئ منذ الصباح".

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