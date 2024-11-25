٢٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85669860
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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بالطيران المسيّر هدفين في الأراضي المحتلة

٢٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٤٥ ص
رمز الخبر: 85669860
المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بالطيران المسيّر هدفين في الأراضي المحتلة

طهران / 24 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء الأحد، هدفاً حيوياً تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وعقب الإعلان عن العملية، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد عن إطلاق مسيّرات في اتجاه الهدف.

كما أعلنت المقاومة تنفيذها عمليةً أخرى، مساء الأحد، ضدّ هدف عسكري في جنوبي الأراضي المحتلة، عبر الطيران المسيّر، لتنشر بعد ذلك مشاهد عنها أيضاً.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ العمليتين تأتيان استمراراً لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لفلسطين المحتلة ولبنان، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، من أطفال ونساء وشيوخ.

إضافةً إلى ذلك، فإنّها توعّدت باستمرار عملياتها ودكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

انتهى ** 2342

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