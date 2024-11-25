المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بالطيران المسيّر هدفين في الأراضي المحتلة

وعقب الإعلان عن العملية، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد عن إطلاق مسيّرات في اتجاه الهدف.

كما أعلنت المقاومة تنفيذها عمليةً أخرى، مساء الأحد، ضدّ هدف عسكري في جنوبي الأراضي المحتلة، عبر الطيران المسيّر، لتنشر بعد ذلك مشاهد عنها أيضاً.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ العمليتين تأتيان استمراراً لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لفلسطين المحتلة ولبنان، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، من أطفال ونساء وشيوخ.

إضافةً إلى ذلك، فإنّها توعّدت باستمرار عملياتها ودكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

انتهى ** 2342