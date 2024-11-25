لبنان: حصيلة العدوان الاسرائيلي بلغ 3754 شهيدا و 15626 جريحا

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان التقرير اليومي، لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفيه أنّ غارات العدوان اول أمس السبت، بلغت 84 شهيداً و213 جريحاً.

وواصل طيران الاحتلال المعادي شنّ غاراته على مناطق ضاحية بيروت الجنوبية، حيث جدد غاراته العنيفة مساء الاحد في موجة ثانية، بعد تهديدات بقصف مبان سكنية في منطقة حارة حريك، بئر العبد، الغبيري، الشويفات، العمروسية، وصولاً إلى أطراف حي السلم، وذلك بعد شن موجة أولية استهدفت مناطق برج البراجنة والحدث والكفاءات.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ الغارتين التي شنتهما طائرات العدوان على منطقة الكفاءات تسببتا بدمار هائل على رقعة جغرافية كبيرة، بدءاً من المباني المجاورة لمدارس "المهدي" وحتى في اتجاه طريق عام أوتوستراد الجاموس، حيث تصاعدت سحب الدخان الكثيفة، وغطّت أجواء المنطقة المستهدفة.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، مساء الأحد، أنّ "غارة العدو الإسرائيلي على منطقة البسطا الفوقا في بيروت الإدارية، فجر السبت، أدّت في حصيلة جديدة محدّثة وغير نهائية إلى استشهاد 29 شخصاً، وإصابة 67 آخرين بجروح، مؤكّداً أنّ أعمال رفع الأنقاض لاتزال مستمرة للبحث عن مفقودين.

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