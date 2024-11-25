شهيدان برصاص الاحتلال في جنين

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة من مدخلها الشرقي، اندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد الفتى محمد ربيع جمال حمارشة 13 عاما والشاب أحمد محمود زيد20 عاما.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة ومن مسافة قريبة صوب الفتى حمارشة والشاب زيد، ما أدى إلى إصابتهما بعدة رصاصات، خاصة في الأجزاء العلوية من جسديهما.

ومنع جنود الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى حمارشة وزيد، حتى تأكدوا من استشهادهما، بعدها جرى نقل جثماني الشهيدين إلى مركز طوارئ يعبد.

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