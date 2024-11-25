٢٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٤٢ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85670016
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محافظ البنك المركزي: اتخذت إجراءات جيدة للمواجهة مع اجراءات الحظر ضد إيران

٢٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٤٢ ص
رمز الخبر: 85670016
محافظ البنك المركزي: اتخذت إجراءات جيدة للمواجهة مع اجراءات الحظر ضد إيران

طهران/ 25 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني "محمد رضا فرزين"، أنه اتخذت إجراءات مصرفية جيدة للمواجهة مع اجراءات الحظر الجائرة ضد إيران.

وقال في الملتقى الـ 11  لمصارف رقمية وانظمة الدفع" عن الهجمات السیبرانیة : هاجمنا الأعداء كثيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، واتخذت الإجراءات اللازمة في هذا المجال وعلينا الاستعانة بالخبراء وزيادة الثقة في النظام المصرفي.

وبخصوص ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي قال: يعتبر الذكاء الاصطناعي وسيلة نحتاج لها لتحقيق اهدافنا كما انه يسهل الرقابة المصرفية.

هوش مصنوعی ابزاری است که برای رسیدن به اهداف خود به آن نیاز داریم و نظارت ما را هم بهتر خواهد کرد و امیدواریم در قالب این همایش ها بتوانیم این حوزه را ارتقا دهیم.
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