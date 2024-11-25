محافظ البنك المركزي: اتخذت إجراءات جيدة للمواجهة مع اجراءات الحظر ضد إيران

وقال في الملتقى الـ 11 لمصارف رقمية وانظمة الدفع" عن الهجمات السیبرانیة : هاجمنا الأعداء كثيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، واتخذت الإجراءات اللازمة في هذا المجال وعلينا الاستعانة بالخبراء وزيادة الثقة في النظام المصرفي.

وبخصوص ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي قال: يعتبر الذكاء الاصطناعي وسيلة نحتاج لها لتحقيق اهدافنا كما انه يسهل الرقابة المصرفية.

هوش مصنوعی ابزاری است که برای رسیدن به اهداف خود به آن نیاز داریم و نظارت ما را هم بهتر خواهد کرد و امیدواریم در قالب این همایش ها بتوانیم این حوزه را ارتقا دهیم.

انتهى**3280