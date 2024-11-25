قائد الثورة الاسلامية: التعبئة ظاهرة فريدة وليست موجودة في اي بلد

وبمناسبة أسبوع التعبئة الایرانية استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي حشدا من التعبویین من مختلف انحاء البلاد بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي و قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني في حسينية الإمام الخميني (رض) بطهران.

وخلال هذا اللقاء اشار قائد الثورة الاسلامية الى ان التعبئة ظاهرة فريدة وليست موجودة في اي بلد بهذا الشكل ،وهي لا تقتصر على البعد العسكري رغم أهميته بل تضم مجالات أخرى منها ثقافية واجتماعية لا تقل أهمية عن البعد العسكري.

ولفت الى ان هذه الظاهرة منبثقة من ثقافة وتاريخ ایران الوطني، وبأنه مبدأ اصیل ومتجذر ومرتبط بالشعب الإيراني وتاريخه وهويته.

واوضح سماحته بأن قوات التعبئة تعتمد على ركيزتي الإيمان بالله والثقة بالذات وتمتلك الشجاعة والإبداع وسرعة العمل ومعرفة العدو.

يتبع***