تعليق الدراسة في عدد من المدارس الصهيونية بسبب صواريخ حزب الله

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية: إن عدد كبير من المجالس البلدية شمال "إسرائيل" أعلنت تعليق الدراسة اليوم بعد تصعيد أمس الاحد.

وقصف حزب الله عدة مدن ومستوطنات في "إسرائيل" أمس الأحد، حيث أطلق 350 صاروخا تسببت بدمار كبير في المناطق التي استهدفتها، وأدخلت قرابة 4 ملايين إسرائيلي الملاجئ.

وذكرت تقارير إعلامية، أن "إسرائيل" تعرضت لهجوم صاروخي كبير من لبنان خلف دمارا في عدة مدن منها تل أبيب وحيفا.

وقبل وقت سابق قال حزب الله، في بيان إنه شن هجوما بطائرات مسيرة انقضاضية على قاعدة أسدود البحرية في جنوب "إسرائيل"، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاشتباكات في أكتوبر 2023.

وقال رئيس المجلس المحلي لمستوطنة المطلة "دافيد ازولاي"، أن الاتفاق الذي يحكى عنه هو اتفاق استسلام لحكومة "إسرائيل" أمام حزب الله.

وأعلن موقع واللا الإسرائيلي: إن حزب الله زاد هذا الأسبوع نطاق هجماته على "إسرائيل".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية: إن الحكومة تعلن عن انتصارات بينما النيران التي يتلقاها المواطنون تزداد.

كما أعلنت الوسائل: إن شعور المستوطنين بالأمن الشخصي يقوضه تزايد وتيرة القصف من لبنان وامتداده اليومي إلى وسط "إسرائيل".

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