وزير الاقتصاد الایراني يغادر طهران متوجها إلى الرياض

وغادر "همتي" طهران متوجها إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع السنوي الثامن والعشرين لجمعية وكالات ترويج الاستثمار (ويبا) الذي يشارك فیه شركات من 100 دولة.

وينعقد هذا الاجتماع يومي 25 و27 نوفمبر 2024 في الرياض تحت شعار "الاستفادة من التحول الرقمي وفرص الاستثمار للنمو المستدام".

ومؤتمر الاستثمار العالمي هو حدث دولي يشجع على الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الأعمال والتكنولوجيا.

یذکر إن هذا الاجتماع سيستمر ثلاثة أيام وسيلقي وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني كلمة فيه.

ومن بين الأجندة الأخرى لوزير الشؤون الاقتصادية والمالية في رحلته إلى الریاض،المشاركة في افتتاح اجتماع "ويبا" ثم اللقاء مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية"سليمان الجاسر"، رئيس صندوق أوبك "عبد الحميد آل خليفة" ووزير الاقتصاد السعودي و كذلك وزير الاستثمار السعودي "خالد الفالح.

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