الأدميرال فدوي: عملية "الوعد الصادق" أظهرت للعالم زيف قوة الصهاينة

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ارنا إنه وعلى هامش زيارته معرض "سبل التقدم" ولقاءه بطلاب همدان وهرمزغان اليوم الإثنين تحدث الأدميرال علي فدوي، عن تفاصيل عملية الوعد الصادق قائلاً: "لقد سخرت كل إمكانيات الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا لكي لا تحقق عملية الوعد الصادق نجاحاً لكن وبفضل الله تعالى وثقة جنود الإسلام تحقق هذا الإنجاز العظيم لإيران.

كما أشاد بأسبوع التعبئة واستذكر شجاعة محاربي الإسلام خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني (الحرب العراقية المفروضة على إيران عام 1980) وقال: خلال سنوات الدفاع المقدس الثمانية واجهتنا الولايات المتحدة بشكل مباشر عدة مرات، ولكن ارتباط الثورة الإسلامية في إيران بالإرادة الإلهية التي وعدت بانتصار الحق على الباطل؛ تسببت في الحاق الذل بالغطرسة العالمية وإذلالها في مشاهد مختلفة مثل صحراء طبس.

وفي الختام، زار الأدميرال فدوي معرض التقدم البحري لحرس الثورة الإسلامية في المنطقة الأولى بندسا.

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