قائد القوة البحریة للجيش: إيران الإسلامية مكتفية ذاتياً في توريد المعدات البحرية

وقال الادمیرال الإیراني الیوم الاثنین إن تواجد القوات البحرية خلال مقاومة مدينة خرمشهر التي استمرت 34 يومًا وملحمة سفن جوشن وسهند وسبلان ضد أمريكا المجرمة يتألق مثل الجوهرة في السجل المشرف لهذه القوة.

وأضاف: إن الاكتفاء الذاتي في المعدات والتجول حول العالم یدل علی اقتدار القوة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشدد أن النمو والتطور الاستراتيجي للقوة البحرية في الحدود الدولية يعود إلى الروح الجهادية والعزيمة التي يتمتع بها قادة ومنتسبي البحرية، الأمر الذي سيثير خوف الأعداء إذا استمر.

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