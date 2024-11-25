٢٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:١٣ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85670403
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قائد القوة البحریة للجيش: إيران الإسلامية مكتفية ذاتياً في توريد المعدات البحرية

٢٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:١٣ م
رمز الخبر: 85670403
قائد القوة البحریة للجيش: إيران الإسلامية مكتفية ذاتياً في توريد المعدات البحرية

طهران/25 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-قال قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال "شهرام ايراني" إن اقتدار قوة البحرية الإيرانية في البحار یتألق في السجل العسكري للبلاد مضیفا أن إيران الإسلامية تتمتع بالاكتفاء الذاتي في تأمین المعدات البحرية.

وقال الادمیرال الإیراني الیوم الاثنین إن تواجد القوات البحرية خلال مقاومة مدينة خرمشهر التي استمرت 34 يومًا وملحمة سفن جوشن وسهند وسبلان ضد أمريكا المجرمة يتألق مثل الجوهرة في السجل المشرف لهذه القوة.

وأضاف: إن الاكتفاء الذاتي في المعدات والتجول حول العالم یدل علی اقتدار القوة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشدد أن النمو والتطور الاستراتيجي للقوة البحرية في الحدود الدولية يعود إلى الروح الجهادية والعزيمة التي يتمتع بها قادة ومنتسبي البحرية، الأمر الذي سيثير خوف الأعداء إذا استمر.

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