وزير النفط الايراني : لسنا قلقين بشأن الصادرات النفطية الايرانية

وعما إذا كانت كمية ونوعية مبيعات النفط الإيرانية ستتغير مع استلام رئيس جديد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، قال وزير النفط الايراني : لسنا قلقين للغاية في هذا الصدد.

وتابع باك نجاد : لقد تمت مناقشة تدابير اللازمة لمواصلة صادرات النفط الإيرانية دون تحديات أو مع الحد الأدنى من التحديات، في الاجتماعات المنتظمة والتفصيلية التي عقدناها مع زملاء صناعة النفط في القطاع الدولي.

وفيما يتعلق بالاجتماع القادم لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وأوبك بلس، قال : نحاول عدم القبول بحد أقصى في حصتنا من إنتاج النفط نظرا لمجموعة الشروط التي لدينا ومواصلة الحفاظ على حصتنا.

وفي وقت سابق، صرح وزير النفط الايراني حول "إمكانية ممارسة المزيد من الضغوط على شراء الخام الإيراني في نفس الوقت الذي تطرأ فيه تغييرات على صعيد السياسة الخارجية للولايات المتحدة واحتمال عودة ضغوط عهد ترامب في مجال النفط"، مبينا : على أية حال، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار باك نجاد، إلى أن خطط وزارة النفط تم تنفيذها من أجل الحفاظ على استقرار إنتاج وتصدير النفط في البلاد، ولا يوجد قلق خاص في هذا الصدد.

انتهى**ر.م