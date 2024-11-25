مجريات احداث اليوم الثاني للمناورات المشتركة بين ايران واذربيجان

وافادت العلاقات العامة بالحرس الثوري، ان الوفدين العسكريين الايراني والاذربيجاني، عقدا امس الاحد في المقر التكتيكي للمناورات، اجتماعا رسميا حيث تم استعراض العمليات وفقا للاهداف المحددة من قبل كبار القادة العسكريين لهذين البلدين الصديقين والجارين.

وفي السياق ذاته، قام اثنان من كبار القادة لدى القوات البرية للحرس الثوري والجيش الاذربيجاني، بأداء مراسم "تحية العلم" واستعراض الوحدات العسكرية الحاضرة.

وقال نائب رئيس الإدارة العامة للعمليات والجاهزية القتالية، رئيس دائرة العمليات بوزارة الدفاع الاذربيجانية "العميد وقار علي وردي" : بعد التوجه، امس الاحد، الى حدود الدولة الجارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، شرعنا في المناورات المشتركة؛ مبينا ان التدريبات المبدئية لهذه المناورات لاتزال قائمة.

واكد العميد علي وردي في تصريح صحفي : باعتقادي، القوات العسكرية المشاركة في هذه المناورات، عازمة على متابعة المناورات المشتركة بمعنويات رفيعة حتى النهائية؛ مردفا ان الجانبين سيتبادلات الخبرات العسكرية والعلمية والتكتيكية فيما بينهما خلال هذه المناورات، الامر الذي يسهم في تعزيز الثقة بين البلدين اكثر فاكثر.

من جانبه، قال "العميد ولي معدني" نائب شؤون العمليات لقائد القوة البرية بالحرس الثوري : ان الهدف من اجراء المناورات المشتركة مع الجيش الاذربيجاني، هو تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مجال التصدي للزمر الممنهجة المسلحة غير الشرعية، وتامين الحدود المشتركة ورفع مستوى الجاهزية العسكرية وتطوير التعاون الدفاعي بالمستويين العملاني والتكتيكي.

انتهى ** ح ع